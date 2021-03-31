В уральском ЗАТО во время игры умер хоккеист

В закрытом городе Новоуральск скончался местный хоккеист Владимир Черепанов. Об этом Накануне.RU сообщили в городской ассоциации любительского хоккея.

Мужчине было 55 лет. Известно, что он почувствовал себя плохо во время игры. Спасти его не удалось.

Прощание с Владимиром Черепановым пройдет в пятницу, 2 апреля, в похоронном доме по улице Фурманова. Сейчас ассоциация любительского хоккея организовала добровольный сбор средств для помощи родным погибшего спортсмена.