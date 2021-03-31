Главнокомандующий ВСУ: Мы готовы к наступлению на Донбасс

Главнокомандующий и глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинская армия готова к наступлению на Донбасс и ожидает только приказа.

"Конечно, мы готовимся к наступлению. У нас есть опыт ведения войны на востоке Украины", - сказал он.

При этом он признал, что при наступлении в городской местности будут огромные жертвы. А за Донбасс вступится Россия. В Раде он сообщил, что Россия сосредоточила большие силы у границы в Брянской, Воронежской областях и Крыму и готова дополнительно развернуть еще до 25 батальонных тактических групп. Также, по его словам, в Ростовской области находится крупная группировка российских войск, которая в течение одного-двух дней может быть переброшена для ведения боевых действий в Донбассе.

В самих ДНР и ЛНР общая численность войск составляет почти 30 тыс. человек. Причем, как обычно на Украине, Хомчак называет вооруженные силы республик "российскими войсками", когда речь идет о политических заявлениях, но при детальном рассмотрении признает, что ими лишь руководят кадровые российские офицеры, то есть армия все же не российская. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что он и не отрицает того, что в Донбассе есть россияне, которые выполняют там определенные задачи.

Интересно, что на днях украинский президент Владимир Зеленский утвердил военную стратегию Украины. Там есть пункт "Восстановление контроля за соблюдением режима государственной границы Украины" после захвата территории ДНР и ЛНР. Все это названо обороной.

Как сообщалось ранее, по сообщениям СМИ и многих экспертов, Украина сосредоточила огромные силы в Донбассе, а ее армия приведена в полную боевую готовность. На случай вмешательства России подготовлен план отвода войск, чтобы избежать новых "котлов".