В Ленобласти на верфи, где перевернулся строящийся траулер, нашли тела двух погибших рабочих

В Кировском районе Ленобласти на судостроительной верфи спасатели обнаружили тела двоих рабочих – они находились в трюме строящегося траулера "Скорпион", когда тот опрокинулся на бок во время испытаний на балансировку (кренование).

ЧП произошло в поселке Отрадное на заводе "Пелла". В момент аварии на борту находилось 80 рабочих. Двое получили тяжелые травмы и были госпитализированы, еще двоих – мужчину и женщину, работавших в трюме, - водолазы искали до вечера.

"В настоящий момент судно стабилизировано. В превентивных мерах организована установка боновых заграждений. В ходе проведения поисковых работ в затопленных трюмах судна водолазами были обнаружены и извлечены на поверхность тела двух человек, числившихся пропавшими. Поисковые работы завершены", - сообщил первый замначальника ГУ МЧС России по Ленинградской области Антон Клинг.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Траулер строился для мурманских рыболовов. По данным "Фонтанки", заложили судно в 2017 году, в середине 2019-го спустили на воду, на церемонии присутствовал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Издание 47news сообщило, что с приемкой "Скорпиона" были трудности.