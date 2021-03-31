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Политика Свердловская область
Коллаж, Алексей Орлов, мэрия Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Комиссия екатеринбургской думы одобрила изменения Орловым структуры администрации

Комиссия по местному самоуправлению Екатеринбургской городской думы рассмотрела изменения структуры "городской ратуши", предложенные мэром Алексеем Орловым. Градоначальник предложил изменить название ряда должностей. Как передает корреспондент Накануне.RU, также будут ликвидированы пять органов и будут созданы два департамента.

В скором времени названия должностей заместителей главы Екатеринбурга будут значительно сокращены. Такие видоизменения посчитал необходимыми сам Алексей Орлов, который и внес на рассмотрение в гордуму проект решения. Как говорится в пояснительной записке, изменения связаны с учетом фактического функционального содержания деятельности вышеуказанных органов.

Между тем, заседание комиссии должно было состояться позже и внезапный сбор объяснили грядущей командировкой мэра Алексея Орлова.
Однако, ряд городских депутатов увидели в такой летучке негативный политический месседж.

"И я не понимаю, почему нельзя было в пятницу всем разослать материалы, созвать в установленном порядке обе комиссии? Почему? Давление на Думу? Захотели и продавили внеочередное? Мы этих депутатов можем дёрнуть в любое время, и не посмеют? Это что за отношение? Для чего пишу о таких мелочах? Для того, чтобы все знали и понимали. Чтобы видели стиль работы. Чтобы не было такого. Зря я что-ли семь лет бился за укрепление статуса Думы? Зря добивался именно институционального закрепления этого статуса? Мы же все видим, что Дума сегодня и Дума вчера - два разных представительных органа. Сегодня городская Дума всегда в повестке. Здесь споры, дискуссии, решения. В отличие от областного Законодательного Собрания, где чаще всего просто руки поднимают", - возмутился член комиссии по МСУ Константин Киселев.

В итоге комиссия по МСУ одобрила изменения и вынесла их на голосование на большом заседании думы. Ожидается, что с докладом о своих идеях выступит сам мэр Алексей Орлов.

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Комиссия екатеринбургской думы одобрила изменения Орловым структуры администрации

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