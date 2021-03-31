Число просроченных микрозаймов в России побило рекорд

По итогам февраля в России число просроченных свыше 90 дней микрозаймов составило 5,4 млн, это является рекордным показателем, следует их данных бюро кредитных историй "Эквифакс".

Число просроченных займов в феврале выросло на 1,8% по сравнению с январем. Однако их доля от всех выданных в стране микрозаймов, напротив, чуть снизилась - на 0,3 процентного пункта, до 40,6%.

Общий долг россиян перед микрофинансовыми организациями достиг 171,8 млрд рублей, в феврале рост составил 0,7%, пишет РИА Новости.

Напомним, на днях в Госдуму был внесен законопроект об ограничении количества кредитов для россиян. Регулятором в этом вопросе будет Центробанк – он будет определять максимальное число кредитов (и их виды), которое можно взять одновременно.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что информацию об ограничениях для граждан банки и МФО должны будут размещать на своих сайтах. Нарушения ограничений ЦБ предлагается наказывать повышением коэффициентов риска.