Челябинский облсуд смягчил приговор экс-полицейскому, осужденному за взятку

Челябинский областной суд изменил приговор бывшему полицейскому, осужденному за взятку от директора организации, занимающейся ритуальными услугами.

Начальник смены дежурной части ОМВД по Усть-Катавскому городскому округу в 2016-2018 гг. получил от директора организации, занимающейся ритуальными услугами, 21 тыс. руб. за предоставление сведений об умерших людях и их родственниках.

"Судебная коллегия по уголовным делам областного суда исключила из приговора отягчающее обстоятельство (совершение преступления сотрудником ОВД), снизив в связи с этим основное наказание с трех до двух лет лишения свободы, а дополнительное – в виде лишения права занимать определенные должности – с трех лет до двух лет шести месяцев", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.