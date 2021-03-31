31 Марта 2021
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ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Районные администрации Перми получили предупреждение от УФАС

Пермское УФАС вынесло предупреждение администрации Мотовилихинского и Свердловского районов Перми за нарушение закона о защите конкуренции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольной службы.

Чиновники рассылали управляющим компаниям предложения заключить договоры на содержание территорий с конкретным подрядчиком "СУ-157", создав таким способом преимущественные условия деятельности отдельному хозсубъекту, что привело или могло привести к ограничению конкуренции.

"Когда органы власти направляют ТСЖ и управляющим компаниям предложения заключить договоры с конкретными подрядными организациями на уборку снега или оказание иных услуг по содержанию территорий, действия чиновников нарушают антимонопольные запреты. Такие ситуации ставят отдельных хозяйствующих субъектов в преимущественное положение по сравнению с другими участниками рынка, такими же подрядчиками, оказывающими аналогичные услуги", - пояснил начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС России Марк Раев.

Районным властям выдано предупреждение о необходимости прекратить нарушение закона о защите конкуренции, а именно, ввести механизмы дополнительного контроля над неукоснительным соблюдением антимонопольного законодательства.

Предупреждение должно быть исполнено до 15 апреля 2021 года.

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Районные администрации Перми получили предупреждение от УФАС

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Теги: УФАС, предупреждение, содержание территорий, закон о защите конкуренции



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