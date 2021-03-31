Костя Цзю вернулся в УрФУ для написания кандидатской диссертации

Спустя девять лет после получения диплома УрФУ боксер и бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю вернулся в вуз для написания кандидатской диссертации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президент Российского студенческого спортивного союза, директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов.

К написанию работы спортсмен готовится с 2019 г. Напомним, что темой его дипломной работы стали "Особенности реализации областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области на 2011-2015 годы".

По словам Шурманова, помимо Константина Цзю, написать диссертацию захотел и другой спортсмен-выпускник вуза Антон Шипулин. Правда бывшему биатлонисту придется сложнее, чем боксеру: Цзю уже имеет на руках научные статьи и обсуждает тему работы с научным руководителем.