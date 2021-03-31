31 Марта 2021
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кролик (2011) | Фото: Накануне.RU

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса для животных. Разработчиком выступил подведомственный Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных".

Россельхознадзор отмечает, что это сорбированная инактивированная вакцина против COVID-19 плотоядных животных. Препарат назвали "Карнивак-Ков".

"В клинических испытаниях "Карнивак-Ков", стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу", –  сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Сейчас ученые выясняют, на какой срок у животных после прививки формируется иммунитет. "На сегодняшний день этот показатель составляет не менее шести месяцев. Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных", – добавил Савенков.

Известно, что коронавирусом болеют и собаки, и кошки, но первые – в легкой форме или бессимптомно, а вот вторые переносят болезнь тяжело.

Но самая большая проблема – куньи. В 2020 году фиксировались массовые случаи заболевания норки на специальных фермах.

Применение вакцины, по мнению российских ученых, может предостеречь развитие мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя.

В ведомстве отметили, что российской вакциной для животных уже заинтересовались как отечественные звероводческие хозяйства, так и компании из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура.

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В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных

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Теги: вакцина от коронавируса, вакцина для животных, россельхознадзор



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