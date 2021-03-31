В Екатеринбурге судят водителя, устроившего "огненное" ДТП с двумя погибшими

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о резонансном ДТП на улице Розы Люксембург. В результате погибли пожилая женщина-пешеход и пассажирка автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался мужчина 1976 года рождения. Как показало расследование, ранним утром 8 марта прошлого года после отдыха в караоке-баре он сел за руль Lexus LX570. При этом уралец был сильно пьян. С ним в машине поехала его знакомая.

На перекрестке улиц Куйбышева и Розы Люксембург, разогнавшись до 90 км/ч при разрешенной скорости не более 60 км/ч, водитель сбил пожилую женщину-пешехода, переходившую дорогу. Пенсионерка скончалась на месте.

После этого автомобиль влетел в опору линий электропередач и загорелся. Сидевшая в машине знакомая мужчины также погибла.

Как уточнили в прокуратуре, водитель признал свою вину, но заявил, что обстоятельств ДТП не помнит. Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд. Уральцу грозит до 15 лет колонии.