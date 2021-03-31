31 Марта 2021
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Общество За рубежом
Китай, коронавирус (2020) | Фото: baijiahao.baidu.com

Глава ВОЗ призвал тщательнее изучить версию о лабораторном происхождении COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал провести дополнительную проверку в связи с версией о лабораторном происхождении коронавируса нового типа.

По его мнению, данная в докладе ВОЗ оценка этой версии недостаточна, пишет Regnum.

Гебрейесус отметил, что требуется "более тщательное исследование и анализ данных, поддерживающих эту теорию".

По словам главы ВОЗ, нужно собрать больше информации, потому что ранее эксперты постоянно сталкивались с трудностями, пытаясь получить первоначальные данные у властей Китая.

ВОЗ 30 марта опубликовала на своем сайте доклад о первых местах заражений COVID-19. Версия об утечке COVID-19 из лаборатории маловероятна, сообщили ученые.

14 стран, среди которых и США, выступили с совместным заявлением после доклада Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса.

В совместном заявлении обозначена "общая обеспокоенность" тем, что исследование "сильно затягивали, а у экспертов не было доступа к полному объему информации и к собранным образцам".

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Глава ВОЗ призвал тщательнее изучить версию о лабораторном происхождении COVID-19

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Теги: глава воз, коронавирус, утечка из лаборатории



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