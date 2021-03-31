31 Марта 2021
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Экономика Свердловская область
Пермь-Екатеринбург, трасса, Р242 (2016) | Фото: vk.com

Трассу Пермь - Екатеринбург отремонтируют за 5,7 млрд рублей

Участок дороги с 187 по 232 км трассы Пермь - Екатеринбург отремонтируют к 2023 г. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

На ремонт 45 км дороги выделено 5 млрд 726 млн 578 тыс. 700 руб. федеральных средств. Из них 66,4 млн руб. уйдет на разработку рабочей документации. 422 млн руб. – на ремонт в текущем году, 2,715 млрд – в 2022 г. и 2,55 млрд – в 2023 г.

Заказчиком выступает ФКУ "УРАЛУПРАВТОДОР". За три года на трассе должно появиться четыре полосы с 2,6-метровой разделительной полосой. Работы поделены на два этапа: срок окончания первого – 20 декабря 2022 г., второго – 20 ноября 2023 г.

Напомним, что на ремонт дорог уральской столицы в этом году Екатеринбургу выделили 1,7 млрд руб. За эти деньги город сможет отремонтировать 48 участков дорог, в числе которых четыре путепровода и один мост. Работы запланированы на начало мая.

С 1 мая в Екатеринбурге также планируют перекрыть движение по мосту на ул. Блюхера. На данном участке до конца лета планируется проведение реконструкционных работ путепровода.

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Трассу Пермь - Екатеринбург отремонтируют за 5,7 млрд рублей

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Теги: Пермь-Екатеринбург, ремонт, госзакупка



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