В Китае закрыли крупный КПП на границе с Мьянмой

В китайском городе Жуйли из-за массовой проверки населения на коронавирус закрыли крупнейший переход на границе с Мьянмой. Как сообщает "Пэнпай синьвэнь", тест на нуклеиновые кислоты, взятый 29 марта у гражданина этой страны, вчера показал положительный результат. В настоящий момент уже выявлены девять случаев.

Закрыто движение по мосту Цзегао, связывающему Мьянму и КНР. На этот мост завязана работа крупной зоны пограничной торговли.

Стоит отметить, что в Мьянме продолжает нарастать хаос после скандала с подсчётом голосов. Военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на один год до проведения новых выборов. В ответ на это по всей стране начались массовые акции гражданского неповиновения. В СМИ сообщается о том, что в столкновениях протестующих и силовиков могли погибнуть до 500 человек.

Госдеп США приказал своим сотрудникам покинуть Мьянму и объявил о введении экономических санкций. Китайское издание Global Times осудило Вашингтон за вмешательство во внутренние дела суверенной страны и экономическое давление на неё. Но, похоже, что в ходе борьбы с ковидом определённое экономическое давление на Мьянму оказывает и Пекин.