Сборная России потерпела первое поражение в отборочном этапе к ЧМ-22

Сборная России по футболу потерпела первое поражение в отборочном этапе к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Накануне подопечные Станислава Черчесова уступили сборной Словакии. Выездная встреча завершилась со счётом 1:2.

Единственный мяч в составе россиян забил Марио Фернандес (71 минута). У хозяев отличились Милан Шкриньяр (38-я минута) и Роберт Мак (74).

После трёх туров в группе H у Хорватии и России набрано по 6 очков, у Словакии – 5, у Кипра – 4, у Словении – 3, у Мальты – 1.

Следующие матчи в отборе к ЧМ-22 пройдут уже в сентябре.