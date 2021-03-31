31 Марта 2021
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Рифат Жемалетдинов, Артем Дзюба (2021) | Фото: REUTERS / RADOVAN STOKLASA

Сборная России потерпела первое поражение в отборочном этапе к ЧМ-22

Сборная России по футболу потерпела первое поражение в отборочном этапе к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Накануне подопечные Станислава Черчесова уступили сборной Словакии. Выездная встреча завершилась со счётом 1:2.

Единственный мяч в составе россиян забил Марио Фернандес (71 минута). У хозяев отличились Милан Шкриньяр (38-я минута) и Роберт Мак (74).

После трёх туров в группе H у Хорватии и России набрано по 6 очков, у Словакии – 5, у Кипра – 4, у Словении – 3, у Мальты – 1.

Следующие матчи в отборе к ЧМ-22 пройдут уже в сентябре.

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Сборная России потерпела первое поражение в отборочном этапе к ЧМ-22

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Теги: Футбол, сборная России, отборочный раунд, чемпионат мира 2022, Словакия



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