СМИ: на праймериз "Единой России" выдвинулся 61 действующий депутат Госдумы

На праймериз партии "Единая России" для отбора кандидатов на выборы в Госдуму за две недели с начала регистрации выдвинулся 641 человек, из которых зарегистрировано 400, в том числе 61 действующий депутат Госдумы.

Наиболее частые причины отказа в регистрации - выдвижение по нескольким одномандатным округам для участия в праймериз, наличие непогашенной судимости и иностранных финансовых активов. Так, например, в Свердловской области попытался зарегистрироваться на праймериз мужчина, у которого судимость снимается с 1 сентября 2021 года.

В Подмосковье отказано человеку, который демонстрировал "вызывающее поведение", дискредитировал своими высказываниями руководство партии, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, "ЕР" проведет майские праймериз к выборам в Госдуму преимущественно в формате онлайн-голосования. В мероприятии смогут принять участие все желающие. По словам партийцев, это поможет им сформировать выверенные базы своих сторонников. Некоторые эксперты признают, что праймериз нередко подвержены манипуляциям.