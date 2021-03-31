31 Марта 2021
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Владимир Путин, телефонный разговор (2017) | Фото:http://www.kremlin.ru

Путин, Меркель и Макрон обсудили "Спутник V" и Навального

Российский президент Владимир Путин провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает Кремль, беседа прошла в режиме видеоконференции. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе, Белоруссии, на Ближнем Востоке, а также перспективы регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства в Евросоюзе и суд над политиком Алексеем Навальным. При этом детали разговора об оппозиционере Кремль не сообщает. По сообщению Елисейского дворца, Макрон и Меркель "обратили внимание президента Путина на положение господина Алексея Навального, на необходимость соблюдения его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и на сохранение его здоровья".

Что касается российской вакцины, то президент Франции и канцлер Германии заявили, что рассмотрение заявки на регистрацию препарата должно происходить на основе тех же норм, которые EMA использует в отношении любой другой вакцины.

Ранее более 20 российских врачей подписали открытое обращение с требованием к российским властям безотлагательно оказать медицинскую помощь политику Алексею Навальному и допустить к нему его врача.

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Путин, Меркель и Макрон обсудили "Спутник V" и Навального

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Теги: Путин, Меркель, Макрон, вакцина, Навальный



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