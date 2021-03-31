В Екатеринбурге водитель иномарки погиб после наезда на столб

В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства автоаварии, в результате которой погиб водитель.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ОГИБДД, вечером 30 марта около дома №38 по улице Учителей водитель "Хендай Гетц" не справился с управлением и наехал на фонарный столб. При этом погибший не был пристегнут ремнем безопасности.

В настоящее время устанавливаются родственники водителя. По факту ДТП ведется расследование.

Несколько дней назад с Свердловской области пять человек пострадали в ДТП.

Авария случилась на первом километре автодороги "Обход Верхней Пышмы". Там столкнулись два транспортных средства.