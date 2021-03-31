В Екатеринбурге водитель иномарки погиб после наезда на столб
В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства автоаварии, в результате которой погиб водитель.
Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ОГИБДД, вечером 30 марта около дома №38 по улице Учителей водитель "Хендай Гетц" не справился с управлением и наехал на фонарный столб. При этом погибший не был пристегнут ремнем безопасности.
В настоящее время устанавливаются родственники водителя. По факту ДТП ведется расследование.
Несколько дней назад с Свердловской области пять человек пострадали в ДТП.
Авария случилась на первом километре автодороги "Обход Верхней Пышмы". Там столкнулись два транспортных средства.