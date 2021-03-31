На месте пожара найдено тело "мытищинского" стрелка

В подмосковном поселке «Новые Вешки» под Мытищами найдено тело мужчины, который отстреливался от спецназа.

Его обнаружили в сгоревшем доме после тушения пожара. Подробности смерти пока не сообщаются, передает РИА "Новости".

Напомним, полиция и ФСБ приехали к частному дому для проверки информации о причастности стрелка к незаконному обороту оружия.

Когда полицейские вошли на участок, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты.