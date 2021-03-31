Союзроссахар: подорожания сахара после окончания ценовых соглашений не ожидается

Производители не ожидают резких колебаний цен на сахар в России после окончания действия соглашений о его стоимости.

Как сообщил председатель правления "Союзроссахар" Андрей Бодин, ожидается рост урожая сахарной свеклы. "Это позволит увеличить производство сахара и сохранит стабильность рынка в долгосрочной перспективе",— сказал он.

Как отметил Бодин, в текущем году объем производства сахара "позволит удовлетворить существующие потребности торговых сетей".

Ранее Михаил Мишустин утвердил продление соглашения о стабилизации цен на сахар-песок и подсолнечное масло. По первому продукту соглашения продляются до 1 июня этого года, по второму – до 1 октября. Срок действия ранее заключенных соглашений истекал первого апреля.