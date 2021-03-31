14 стран выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о происхождении COVID-19

14 стран, среди которых и США, выступили с совместным заявлением после доклада Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса.

В совместном заявлении обозначена "общая обеспокоенность" тем, что исследование "сильно затягивали, а у экспертов не было доступа к полному объему информации и к собранным образцам". Отмечается, что "третьи стороны не должны вмешиваться в процесс, пытаться повлиять на него", - следует из документа на сайте Госдепартамента США.

Версия об утечке COVID-19 из лаборатории маловероятна, сообщили ученые Всемирной организации здравоохранения и КНР по итогам совместной работы в китайском Ухане.