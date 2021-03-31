31 Марта 2021
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Политика В России
Бабушка в медицинской маске (2021) | Фото: Накануне.RU

В Минздраве запутались, говоря о третьей волне коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко считает, что пока преждевременно говорить о третьей волне COVID-19 в России.

По словам министра, план массовой вакцинации россиян можно выполнить раньше августа. Ранее замглавы Минздрава Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости в стране указывают о возможности третьей волны коронавируса. При этом в Роспотребнадзоре третьей волны не ждут, сообщает ТАСС.

Если вакцинация в России будет идти по плану, то создать коллективный иммунитет к коронавирусу получится в июле – августе этого года, считает вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

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В Минздраве запутались, говоря о третьей волне коронавируса

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Теги: Минздрав, эпидемия, коронавирус



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