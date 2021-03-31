Трубоукладчик "Академик Черский" направился для укладки "Северного потока-2"

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" направилось к водам Дании.

Оно будет вести подготовительные работы перед укладкой труб газопровода "Северный поток-2". В настоящее время в датских водах работает судно "Фортуна", сообщает ТАСС.

Тем временем, США следят за действиями по завершению строительства газопровода "Северный поток-2" и требуют от компаний прекратить сотрудничество с проектом. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, не исключены новые санкции.