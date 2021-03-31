Лукашенко ввел ответные ограничения против стран Запада

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ "О применении специальных мер".

Согласно документу, предполагается запрет на ввоз некоторых категорий товаров и импорт услуг из стран, которые ранее ввели санкции против Минска. Перечень товаров и услуг должен установить Совет министров, сказано на сайте президента.

В феврале Евросоюз продлил санкции в отношении высокопоставленных чиновников из Белоруссии.

Как говорится в сообщении на сайте ЕС, ограничения будут действовать до 28 февраля 2022 года в отношении лиц, лиц, "ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Белоруссии, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов".