31 Марта 2021
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Общество В России
Михаил Мурашко (2020) | Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Мурашко выступил против поездок иностранцев в Россию для вакцинации

В России пока нельзя принимать иностранных граждан для вакцинации от COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сейчас нужно «защитить свое население». Глава Минздрава назвал пессимистичным прогноз по массовой вакцинации россиян к августу. Согласно оптимистичному прогнозу Мурашко, это будет сделано раньше, сообщает ТАСС.

Ранее Мурашко сообщил, что до 15 июня текущего года в стране привьют от COVID-19 около 30 млн человек.

Если вакцинация в России будет идти по плану, то создать коллективный иммунитет к коронавирусу получится в июле – августе этого года, считает вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

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Мурашко выступил против поездок иностранцев в Россию для вакцинации

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Теги: Мурашко, вакцинация, иностранцы



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