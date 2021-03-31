31 Марта 2021
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Турция, флаг (2020) | Фото: Накануне.RU

В России запретили открывать рейсы из 13 городов в Турцию

Росавиация не разрешила открывать рейсы в Турцию из 13 городов.

Так, с 1 апреля международные рейсы могут быть возобновлены в иностранные государства за исключением Великобритании и Турции. С 1 апреля авиаперевозчики смогут выполнять рейсы в иностранные государства из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. Однако из этих городов запрещено летать в Турцию, сообщает ТАСС.

Напомним, с 15 марта для въезда в Турцию иностранцам нужно будет заполнять специальную электронную анкету.

Уточняется, что туристам необходимо заполнять новую анкету за 72 часа до прилета в страну.

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В России запретили открывать рейсы из 13 городов в Турцию

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Теги: Турция, рейсы



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Ранее 11.03.2021 14:51 Мск Турция вводит электронную анкету для всех въезжающих

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