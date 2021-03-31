Ветераны МВД Тувы требуют извинений от бывшего депутата Андриана Ооржака за публичное оскорбление

Сотрудников тувинской полиции возмутило высказывание бывшего депутата Верховного Хурала от ЛДПР Андриана Ооржака, сообщает телеграмм-канал "ПОЛИТинфо17". «У нас целые районы оказались лишены отделений полиции, в ряде населенных пунктов попросту не осталось участковых. Есть такие отделения, где сотрудники сами боятся выйти на улицу», - заявил он репортеру издания znak.com.

Жестче других оценивают слова экс-депутата ветераны правоохранительных органов, участвовавшие в боевых действиях. Они считают, что Ооржак оскорбил не только действующих сотрудников полиции, но и память товарищей, погибших при исполнении своего служебного долга, а также их родных и близких. Политик должен принести публичные извинения полицейскому сообществу, заявил один из них.

Самые решительные из оппонентов Ооржака не исключают привлечения его к уголовной ответственности. В скандальном высказывании они усматривают признаки действия, квалифицированного статьей 282 УК РФ - возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по принадлежности к социальной группе.

Похоже, это не единственный поступок, которым бывший депутат настроил против себя полицейское сообщество и не только его. Многие говорят, что мажор Андриан свой политический пиар строит на представлении родной республики и ее жителей в крайне негативном свете. У людей складывается впечатление, что он совершенно не чурается участвовать в откровенно заказных передачах и публикациях, очерняющих Туву.

Пока тувинская общественность ограничивается порицанием Андриана Ооржака. Однако история с оскорблением полицейских может обойтись ему дорого, если кто-то из них надумает подать в суд. Тогда можно не сомневаться: уж правоохранительная машина добьется, чтобы горлопана наказали, как говорится, по полной программе.