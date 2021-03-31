"У нас учатся поколениями". Как и кого готовят на кафедре публичного права УрГЭУ

В Уральском государственном экономическом университете, казалось бы, готовят только специалистов экономического профиля. Но современная практика жизни общества все чаще требует профессионалов, которые имеют знания, так сказать, на стыке дисциплин. Например, знаний экономической науки и юриспруденции. И в УрГЭУ таких уникальных «знатоков» готовят, здесь есть кафедра публичного права. Её выпускники работают в полиции, Следственном комитете и ФСБ, не говоря уж о различных государственных и муниципальных органах. О направлениях обучения и об особенностях учреждений, где студенты набираются практического опыта, Накануне.RU рассказала кандидат юридических наук, заведующий кафедрой Елена Бахтеева.

- Елена Ивановна, расскажите немного об истории кафедры. Какие направления подготовки и профили реализуются на вашей кафедре?

- Как все знают, наш вуз экономический. И до 2011 года была только одна правовая кафедра. Когда решили создать правовой факультет, образовалась наша кафедра. Интерес абитуриентов рос по мере распространения информации о наших возможностях, постепенно к нам стали приходить студенты, хотя рядом есть УрГЮА, например.

- И почему тогда идут именно к вам?

- Особенность в том, что на нашей кафедре делается на финансовое право, то есть, мы, конечно, заняли свою нишу. Мы готовим специалистов по направлению "Правовое обеспечение деятельности государственных и муниципальных органов власти", другими словами. юристов для госсектора, в том числе, для правоохранительных органов. (полиция, судебные приставы, федеральная служба исполнения наказаний).Наших выпускников даже в ФСБ приглашают, что с выпускниками гражданских вузов бывает редко. Работают наши выпускники и в органах государственной и муниципальной власти. Набор по профилю кафедры, как вы понимаете, каждый год солидный, выпускники востребованы.

Педагогический состав обладает не только с хорошей теоретической подготовкой, но и богатым практическим опытом. Среди педагогов – четыре полковника МВД в отставке, например.

Между прочим, про нашу кафедру даже в школах знают, так как папы школьников у нас учились.

- А зачем экономистам необходимы такие дисциплины, как криминалистика, криминология, исполнительное право?

- У нас есть дисциплины, которые мы читаем только юристам. Это как раз криминалистика, криминология, исполнительное право. Второй блок учебных дисциплин – для других специальностей. Со следующего года у нас практически на всех специальностях появится предмет - "антикоррупционное право". Эту дисциплину мы будем читать всем. Экономистам мы читаем курсы по финансовому праву, курс - ответственность за экономические преступления.

- Как ваши студенты проходят практику?

- Тут для наших студентов самые широкие возможности. У нас заключены договоры со стратегическими партнёрами – их порядка 15. Это органы внутренних дел Свердловской области, ФСИН, Уставный суд Свердловской области. Практика же должна быть по профилю. При этом, у нас есть запрет по всему вузу на прохождение практики у индивидуальных предпринимателей.

- Может ли кафедра похвастаться какими-то известными выпускниками?

- Они, конечно, есть. Много наших выпускников, например, являются главами районных отделов полиции в городах Свердловской области.

- Насколько серьёзно на деятельности кафедры отразился 2020-ый "коронавирусный" год?

- Мы больше сплотились, стали больше ценить живое общение. Могу сказать, что УрГЭУ оказался наиболее технически подготовлен к "дистанту". Для этого организована целая лаборатория. Приходишь, садишься в кабинку, где установлена хорошая веб-камера. У нас есть договорённости с Тывой, например, о дистанционном обучении. Поэтому во время пандемии мы прекрасно вели лекции. То есть, когда вся страна ушла на дистанционное обучение, у нас всё было готово.

Хотя, безусловно, было тяжело – появилось много дополнительных обязанностей. Многие студенты, например, специально купили смартфоны с камерами для "дистанта".

Но с 22 марта вуз восстановил полностью очное обучение. Так что двери УрГЭУ и нашей кафедры снова открыты и для студентов, и для абитуриентов.