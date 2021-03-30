31 Марта 2021
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илон маск (2016) | Фото:

Илон Маск отправит в космос двух бизнесменов, врача и бывшего летчика

Илон Маск отправит в космос первый гражданский экипаж - SpaceX обнародовала список участников коммерческого полета предстоящей в текущем году миссии Inspiration 4.

Были названы имена последних двух из четырех членов экипажа, которые полетят на орбиту на пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX. Вместе с бизнесменом Джаредом Айзекманом, который будет командиром корабля, и бортовым врачом 29-летней Хейли Арсено, в него вошли 51-летняя предпринимательница Сиан Проктор и сотрудник корпорации Lockheed Martin, бывший летчик ВВС США 41-летний Кристофер Семброски. Проктор будет пилотом корабля, а Семброски - бортинженером, передает Интерфакс.

Командир корабля 38-летний Джаред Айзекман является основателем компании Shift4 Payments и увлеченным летчиком. Он полностью оплатил миссию. Сумма не разглашается.

Он использует полет в космос, чтобы собрать пожертвования в размере $200 млн для детской больницы St. Jude Children's Research Hospital в Мемфисе (штат Теннесси), которая специализируется на лечении детских заболеваний, в том числе онкологических. В рамках объявленной в феврале кампании по сбору средств членом экипажа мог стать любой, кто сделает наибольшее пожертвование для детской больницы. На данный момент уже удалось собрать около $113 млн.

Последние двое членов экипажа выбраны компанией Shift4 Payments за оказание большой помощи в кампании по сбору пожертвований.

По словам Айзекмана, ожидаемая общая сумма пожертвований значительно превысит стоимость миссии.

Запуск космического корабля Crew Dragon с первым полностью коммерческим экипажем планируется осуществить не ранее 15 сентября 2021 года со стартового комплекса 39А Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде.

Перед полетом все члены экипажа миссии должны будут пройти тщательную подготовку в компании SpaceX.

Запуск корабля будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Полет, который будет проходить на высоте 540 км, продлится около трех дней. По завершении миссии Crew Dragon совершит мягкое приводнение у побережья Флориды.

"Это важная веха на пути к открытию доступа в космос для всех", - сказал на пресс-конференции в феврале основатель SpaceX Илон Маск, комментируя предстоящую миссию.

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Илон Маск отправит в космос двух бизнесменов, врача и бывшего летчика

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Теги: илон маск, spacex, коммерческий полет



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