Не сдался. Стрелок сгорел вместе с домом в Подмосковье

Стрелок Владимир Барданов, дом которого в подмосковном поселке Вешки полдня держали в осаде силовики, вероятно, погиб в пожаре. Возгорание началось после применения по дому гранатомета.

Напомним, полиция и ФСБ приехали к частному дому для проверки информации о причастности стрелка к незаконному обороту оружия.

Когда полицейские вошли на участок, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты.

61-летний стрелок Владимир Барданов владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОПами, которые были ликвидированы. Оружие у него могло остаться с тех пор.

Ранее стрелок отпустил из дома дочь и внука, оставив в заложниках гражданского мужа дочери.