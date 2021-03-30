31 Марта 2021
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пожар огонь (2009) | Фото: Накануне.RU

Не сдался. Стрелок сгорел вместе с домом в Подмосковье

Стрелок Владимир Барданов, дом которого в подмосковном поселке Вешки полдня держали в осаде силовики, вероятно, погиб в пожаре. Возгорание началось после применения по дому гранатомета.

Напомним, полиция и ФСБ приехали к частному дому для проверки информации о причастности стрелка к незаконному обороту оружия.

Когда полицейские вошли на участок, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты.

61-летний стрелок Владимир Барданов владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОПами, которые были ликвидированы. Оружие у него могло остаться с тех пор.

Ранее стрелок отпустил из дома дочь и внука, оставив в заложниках гражданского мужа дочери.

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Не сдался. Стрелок сгорел вместе с домом в Подмосковье

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Теги: вешки, гранатомет, владимир барданов



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