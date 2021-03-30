Приговор бывшему начальника УМВД Тюменской области вынесут в конце апреля. Прокурор попросил для него 9 лет колонии

Обвинение попросило наказать бывшего начальника УМВД РФ по Тюменской области генерала Юрия Алтынова заключением в колонии строгого режима сроком в 9 лет, со штрафом на 4,2 млн руб. Такая информация опубликована на сайте Тюменского облсуда. Алтынов обвиняется в получении взятки, свою вину он продолжает отрицать.

Предполагаемому подельнику Алтынова Валерию Калалбу "светит" 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом на 4 млн 600 тыс. рублей.

По предварительным данным, приговор подсудимым планируется вынести в конце апреля текущего года.

Напомним, обыски в здании УМВД по Тюменской области и в квартире его бывшего начальника прошли 21 ноября 2019 г. В тот же день его задержали. При этом Алтынов покинул пост незадолго до обысков – в конце сентября того же года, что стало для его подчиненных неожиданностью. Алтынов вину не признаёт.