В Вешках продолжается осада стрелка: по дому стреляют из гранатомета, в поселке отключили газ

В элитном подмосковном поселке Вешки продолжается осада дома пожилого стрелка, который днем открыл огонь по прохожим и силовикам. На текущий момент Владимир Барданов продолжает укрываться от силовиков в своём огромном доме.

В посёлке уже успели отключить газ, чтобы ничего не рвануло от шальной пули, сообщает Baza.

Mash добавляет, что по дому ведется огонь из гранатомета ГМ-94 термобарическими гранатами, после чего здание загорелось.

Напомним, полиция и ФСБ приехали к частному дому для проверки информации о причастности стрелка к незаконному обороту оружия.

Когда полицейские вошли на участок, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты.

61-летний стрелок Владимир Барданов владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОПами, которые были ликвидированы. Оружие у него могло остаться с тех пор.

Ранее стрелок отпустил из дома дочь и внука, оставив в заложниках гражданского мужа дочери.