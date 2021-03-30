30 Марта 2021
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Политика Свердловская область
Единая Россия логотип (2010) | Фото: sndko.ru

Новый руководитель ячейки "Единой России" в Березовском признался, что партия не делала "ни-че-го"

Новый руководитель "Единой России" в Берёзовском Кирилл Чердынцев признался, что до его прихода партия там не делала ничего. Об этом пишет депутат Госдумы Дмитрий Ионин на своей странице ВКонтакте.

"Новая искренность - это хорошо. Интересно другое, а на выборах вы также честно будете говорить людям, что идёте продвигать новые пенсионные и мусорные реформы в интересах олигархов? Или их тактика будет только в том, чтобы мешать тем, кто все эти годы работал и старался помогать людям. Сегодня этот господин, например, приехал сорвать собрание жителей Дома ветеранов в Берёзовском куда были приглашены наши юристы и активисты. А ещё с его появлением с домов начали срывать наши баннеры. Впору объявлять награду "за скальпы" излишне падких для чужой собственности охотников за растяжками. Ну а про "не делали НИ-ЧЕ-ГО" - думающие люди запомнят и сделают вывод", - пишет Ионин.

Опрометчивое заявление молодой функционер опубликовал в паблике партийной ячейки в Instagram. Позднее текст был отредактирован и скандальная фраза удалена.

(2021)|Фото: vk.com/wall1745601_9651

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Новый руководитель ячейки "Единой России" в Березовском признался, что партия не делала "ни-че-го"

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Теги: кирилл чердынцев, единая россия, березовский



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