"Цифровизация образования была задумана задолго до пандемии" – эксперт Совета Федерации

Реформа образования вызывает сильное беспокойство родительского сообщества. И дистанционное обучение – только часть, хотя и самая сегодня заметная – списка претензий и вопросов, имеющихся у родителей, заявила член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна Швабауэр на круглом столе по теме образования, организованном сенаторами.

"Иногда чиновники говорят, что цифровизация образования связана только с пандемией. Но действующее законодательство предполагает цифровизацию, и это было так задолго до пандемии. В самом законе об образовании созданы такие условия. Например, статья 116 допускает применение исключительно дистанционных технологий. Никаких ограничений для этого нет. Указанная норма позволяет подменять традиционное обучение дистанционным", - полагает эксперт.

Она уличила Минпросвещения в выдаче самых разных рекомендаций и планов, идущих, по мнению эксперта, вразрез с принципами традиционного, классического школьного образования. Швабауэр видит в этом угрозы, хотя не всегда поясняет, в чем именно опасность. Например, ей не понравилось, что в 2020 году Минпросвещения рекомендовало школьникам общаться в соцсети "ВКонтакте", тогда как по ее мнению "живого общения в соцсетях нет". Также эксперта не устраивает, что установление объема дистанционных занятий отдано на откуп школам. "Это подменяет традиционное обучение суррогатом", - заявляет Швабауэр.

"У нас вызывает вопросы в нацпроекте обозначение "гибкие компетенции", - продолжила она. Также Швабауэр раскритиковала проект по созданию базы внеучебных достижений школьников – она считает это "угрозой неприкосновенности частной жизни".