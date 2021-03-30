30 Марта 2021
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дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru

"Цифровизация образования была задумана задолго до пандемии" – эксперт Совета Федерации

Реформа образования вызывает сильное беспокойство родительского сообщества. И дистанционное обучение – только часть, хотя и самая сегодня заметная – списка претензий и вопросов, имеющихся у родителей, заявила член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна Швабауэр на круглом столе по теме образования, организованном сенаторами.

"Иногда чиновники говорят, что цифровизация образования связана только с пандемией. Но действующее законодательство предполагает цифровизацию, и это было так задолго до пандемии. В самом законе об образовании созданы такие условия. Например, статья 116 допускает применение исключительно дистанционных технологий. Никаких ограничений для этого нет. Указанная норма позволяет подменять традиционное обучение дистанционным", - полагает эксперт.

Она уличила Минпросвещения в выдаче самых разных рекомендаций и планов, идущих, по мнению эксперта, вразрез с принципами традиционного, классического школьного образования. Швабауэр видит в этом угрозы, хотя не всегда поясняет, в чем именно опасность. Например, ей не понравилось, что в 2020 году Минпросвещения рекомендовало школьникам общаться в соцсети "ВКонтакте", тогда как по ее мнению "живого общения в соцсетях нет". Также эксперта не устраивает, что установление объема дистанционных занятий отдано на откуп школам. "Это подменяет традиционное обучение суррогатом", - заявляет Швабауэр.

"У нас вызывает вопросы в нацпроекте обозначение "гибкие компетенции", - продолжила она. Также Швабауэр раскритиковала проект по созданию базы внеучебных достижений школьников – она считает это "угрозой неприкосновенности частной жизни".

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"Цифровизация образования была задумана задолго до пандемии" – эксперт Совета Федерации

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Теги: цифровизация, анна швабауэр, образование



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