Минпросвещения про изменение нацпроекта: "Покупали квадрокоптеры, роботов, но в тысячах школ нет базового оборудования"

В Минпросвещения России рассказали, почему нацпроект "Образование" был переформатирован и переориентирован с дополнительного образования на общее.

По словам директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Евгения Семченко, был выявлен очень большой разрыв между ведущими школами и отстающими. "Раньше в рамках нацпроекта предполагалось оборудовать школы и заведения допобразования продвинутой техникой, были закупки квадрокоптеров, роботов и т.д. Но мы выяснили, что у нас в тысячах школ отсутствует даже базовое научное оборудование. Конечно, надо начинать с этого", - отметил чиновник.

Он отметил, что почти четверть российских школ (более 9 тыс. из 40 тыс. в целом) попала в список школ с низкими образовательными результатам. "Надо эту беду решать совместными усилиями", - отметил Семченко.