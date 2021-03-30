30 Марта 2021
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дворец технического творчества, кванториум, образование, химия (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

Минпросвещения про изменение нацпроекта: "Покупали квадрокоптеры, роботов, но в тысячах школ нет базового оборудования"

В Минпросвещения России рассказали, почему нацпроект "Образование" был переформатирован и переориентирован с дополнительного образования на общее.

По словам директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Евгения Семченко, был выявлен очень большой разрыв между ведущими школами и отстающими. "Раньше в рамках нацпроекта предполагалось оборудовать школы и заведения допобразования продвинутой техникой, были закупки квадрокоптеров, роботов и т.д. Но мы выяснили, что у нас в тысячах школ отсутствует даже базовое научное оборудование. Конечно, надо начинать с этого", - отметил чиновник.

Он отметил, что почти четверть российских школ (более 9 тыс. из 40 тыс. в целом) попала в список школ с низкими образовательными результатам. "Надо эту беду решать совместными усилиями", - отметил Семченко.

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Минпросвещения про изменение нацпроекта: "Покупали квадрокоптеры, роботов, но в тысячах школ нет базового оборудования"

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Теги: нацпроект, школа, образование, минпросвещения



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