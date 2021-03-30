30 Марта 2021
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суд, развод, родители, дети (2015) | Фото:

"Без отца гармоничная личность вырасти не может" – сенатор Елена Мизулина

Сенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина оценила поправки в Конституцию с точки зрения поддержки семьи и детей.

На круглом столе, посвященном образованию и семейной политике в СФ, она заявила, что насчитала около 10 "очень серьезных поправок применительно к семье", которые были в прошлом году внесены в Конституцию.

"Получились очень интересные вещи, на которые семья может рассчитывать. Я насчитала около 10 очень серьезных поправок применительно к семье", - заявила Мизулина и тут же привела один из примеров: "Без отца гармоничная личность вырасти не может. Поэтому в Конституции теперь появилось и значение отцовства".

Также она указала, что ребенок теперь считается приоритетом государственной политики. "Если цифровизация, например, может вредить, то надо сделать выбор в пользу ребенка, потому что он назван приоритетом государственной политики", - поясняет сенатор. Впрочем, она уверена, что обновленная Конституция не имеет ничего против дистанционного образования в нужных количествах.

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"Без отца гармоничная личность вырасти не может" – сенатор Елена Мизулина

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Теги: елена мизулина, поправки в конституцию, дети, семейная политика



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