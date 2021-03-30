Дети из многодетных семей могут получить преимущество при поступлении в вузы – сенатор

В СФ поддержали предложение депутатов Госдумы по поводу введения льгот для многодетных семей. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко сообщила, что хотела бы вынести в качестве девиза федеральной политики инициативу Тывы "В каждой многодетной семье – не менее одного ребенка с высшим образованием".

По словам Святенко, группа сенаторов сейчас работает над законопроектом, который предоставит детям из многодетных семей преимущество при поступлении на программы бакалавриата и специалитета при прочих равных.

Тем временем в Рособрнадзоре сообщили о предложении о 10-процентной квоте на бюджетные места в заведения среднего профессионального образования для детей-сирот. По словам замглавы Рособрнадзора Бориса Чернышова, многие регионы уже поддержали такую инициативу и дали на нее положительное заключение.