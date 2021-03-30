В России могут ввести ответственность за "неправомерное получение пособия по безработице"

В Новосибирске обсудили возможные поправки закон о занятости. В феврале соответствующий законопроект внесли в Госдуму и сейчас он проходит обсуждения в регионах. Планирующиеся изменения обсудили сегодня на площадке регионального отделения партии "Единая Россия" с участием депутатов Федерального собрания и заксобрания области. Нынешний закон "единороссы" считают устаревшим, поскольку он был принят около 30 лет назад и по ряду положений не соответствует реалиям.

Общероссийскую базу вакансий "Работа в России" планируется переименовать в единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".

На этом портале должны будут размещать вакансии предприятия, где среднесписочная численность сотрудников больше двадцати пяти. Граждане смогут онлайн получать консультации, подавать заявки, получать статус безработных, претендовать на меры государственной поддержки.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Елена Спасских призвала учесть при разработке закона проблемы инвалидов. "Мы должны изменить подходы в работе с людьми, имеющими ограничения по здоровью, – заметила Елена Спасских. – Чтобы, даже находясь дома, можно было бы проявлять свои профессиональные навыки. А значит, работодатели, которые в этом заинтересованы, должны использовать новые современные подходы, создавать необходимую материально-техническую базу. Плюс к этому, нужно заниматься профобучением, профориентационной работой с гражданами особых категорий".

Однако подход к выплате пособий будет пересмотрен. Законодатели планируют разделить безработных в зависимости от мотивации к трудоустройству, конкретизировать периоды выплаты пособия по безработице. В законе могут появиться положения об ответственности граждан, состоящих на учете в качестве безработных, за неправомерное получение пособия по безработице (стипендии).

Между тем, размер пособия по безработице отнюдь не обеспечивает безбедного существования. Максимальный размер пособия в Новосибирской области в прошлом году составлял 14 тыс. 556 руб., минимальный - 4 тыс. 500 руб. в месяц - такие выплаты едва позволяют свести концы с концами. Распространённая претензия среди граждан, состоявших на учёте, заключается в том, что вакансии предлагаются с зарплатой ниже той, что была до потери работы и, как правило, это низкоквалифицированная работа.

Депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя в беседе с Накануне.RU обратила внимание на то, что при разработке такого законопроекта необходимо учесть интересы добросовестных людей, которые не могут найти достойную работу по специальности: "Конечно, есть определённая категория граждан, которые в качестве своей "специальности" выбрали находиться на учёте в бирже труда. Они отказываются от любых предлагаемых им вакансий и продолжают получать эти пособия. Такие граждане, наверное, в большей степени, асоциальный образ жизни. Но зная, какие проблемы появляются в правоприменении даже самых положительных законов, сложно сказать, в какой степени пострадают те люди, которые просто не имеют работы. Для подавляющего большинства граждан нашей страны особой радости нет стоять в ожидании вакансий в этой очереди в службе трудоустройства".

По ее словам, трудно винить граждан, если государство не может предоставить этим гражданам достойные условия для существования — достойную работу и достойную заработную плату. "Производство не работает, предприятий практически не остаётся. Это беда не только Новосибирской области, это беда всей нашей страны. Главное чтобы в правоприменительной практике не попали под раздачу добросовестные добропорядочные люди, которые просто не могут устроиться по специальности отсутствия работы", - заключила она.