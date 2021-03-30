30 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В Екатеринбурге прошли задержания фигурантов дела "о прослушке политиков"

Сегодня силовики провели серию обысков одновременно по 13 адресам в Екатеринбурге, где проживали предполагаемые фигуранты преступной группы, замешанные в незаконной прослушке. Об этом Накануне.RU сообщил источник в силовых структурах.

Предполагается, что речь идет о слежке за главой Центра управления регионом Ильей Захаровым, спикером гордумы Игорем Володиным, предпринимателем Виталием Кочетковым и депутатом Екатеринбурга Анатолием Шараповым в интересах одного из парламентариев уральской столицы.

Масштабная операция по задержанию прошла в рамках уголовно дела и была вызвана попыткой одного из ключевых подозреваемых скрыться за границей. 27 марта его задержали при пересечении российско-казахстанской границы.

Как сообщает источник, на данный момент ведется допрос семерых задержанных. В скором времени в их отношении предполагается избрать меру пресечения в виде ареста.

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В Екатеринбурге прошли задержания фигурантов дела "о прослушке политиков"

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Теги: силовики, обыски, задержание, незаконная прослушка, Захаров



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