В Екатеринбурге прошли задержания фигурантов дела "о прослушке политиков"

Сегодня силовики провели серию обысков одновременно по 13 адресам в Екатеринбурге, где проживали предполагаемые фигуранты преступной группы, замешанные в незаконной прослушке. Об этом Накануне.RU сообщил источник в силовых структурах.

Предполагается, что речь идет о слежке за главой Центра управления регионом Ильей Захаровым, спикером гордумы Игорем Володиным, предпринимателем Виталием Кочетковым и депутатом Екатеринбурга Анатолием Шараповым в интересах одного из парламентариев уральской столицы.

Масштабная операция по задержанию прошла в рамках уголовно дела и была вызвана попыткой одного из ключевых подозреваемых скрыться за границей. 27 марта его задержали при пересечении российско-казахстанской границы.

Как сообщает источник, на данный момент ведется допрос семерых задержанных. В скором времени в их отношении предполагается избрать меру пресечения в виде ареста.