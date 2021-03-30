Свердловская прокуратура признала незаконные действия РЭК по мусорным тарифам

Прокуратура Свердловской области признала незаконными расчеты нормативов твердых коммунальных отходов, которые ранее были установлены постановлением региональной энергетической комиссии. Ранее такое обращение было направлено в надзорное ведомство первым секретарем свердловского отделения КПРФ Александром Ивачевым. Текст ответа от прокуратуры региона оказался в распоряжении нашей редакции.

"Правила не содержат положений, которые закрепляли бы за органами местного самоуправления полномочия по проведению замеров отходов с целью определения нормативов накопления ТКО. Действующие законодательство, в целом, не закрепляет за органами местного самоуправления полномочий по проведению замеров отходов с целью определения нормативов накопления ТКО.

Действующие законодательство не предусматривает и возможности передачи полномочий по проведению замеров органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации органам местного самоуправления", - писал в своем обращении ранее свердловский депутат Александр Ивачев.

"Установлено, что установление нормативов ТКО относится к полномочиям субъектов Российской Федерации. Действующее законодательство также не предусматривает полномочий по проведению замеров органами местного самоуправления. Нашим ведомством внесено представление в адрес губернатора о принятии мер", - гласит ответ за подписью заместителя прокурора области Александра Юровских.

По словам екатеринбургского депутата Романа Ступникова вся процедура замеров превратилась в фарс.

"Изначально сваливать полномочия по определению нормативов на муниципалитеты было ошибочным решением РЭК. Но когда администрации городов втянули в этот процесс мусорных операторов и перекинули на них всю работу, оставив их без контроля - вся процедура замеров превратилась в фарс, результатом которого станут новые цифры в квитанциях за вывоз мусора. Надеюсь прокуратура доведет дело до конца и те кто пытался на этом фарсе нажиться понесут наказание", - отметил Ступников.

"Комиссии создавались на основе документа, который не является основанием для создания комиссий. Всего этого не было сделано. Отсутствовал законодательно регулируемый порядок по замерам. Все комиссии нелегитимны. Чтобы была легитимность постановление должно быть принято правительством. Нужно привлечь к этому специализированную организацию , то есть неаффилируемую структуру. По факту в определении нормативов ТКО участвует только региональный оператор. И этот факт подтвердился. Должен быть порядок конкретный иначе все это перейдет в произвол и беззаконие". – прокомментировал в беседе с корреспондентом Накануне.RU юрист Руслан Камалетдинов.