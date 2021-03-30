Озвучена тема нового прямого эфира губернатора Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова обсудит с жителями округа подготовку школьников к экзаменам, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Завершились весенние каникулы, началась четвертая четверть. Предстоит подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, выпускным, поступлению в вузы и колледжи, организация летнего отдыха и оздоровления детей в условиях напряженной эпидемиологической ситуации. В 12.00 в пятницу, 2 апреля в онлайн-эфире обсудим вопросы по организации этой работы в муниципальных образованиях, ее открытости, вовлечению в нее родителей", - написала губернатор в своём Instagram.

Модераторы встречи – (организатор сообщества и чатов "Родительский комитет Сургута и ХМАО" Елена Кирьянова, мама первоклассника, автор и руководитель проекта #ПикникХМ Валентина Киселева, председатель Молодёжной палаты при думе Мегиона, выпускник 11 класса Иван Т., многодетная мама-блогер Гульфия Фаттахова – отберут вопросы к предстоящему эфиру.