Пытался облить колонку и сотрудницу АЗС бензином: в Тюменской области дебошир чуть не устроил пожар на заправке

В селе Каскара Тюменской области 65-летний мужчина попытался устроить пожар. Информация об этом появилась в местных соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Он облил бензином колонку, а потом одну из сотрудниц заправки, за то, что та пыталась потушить колонки. По предварительной информации, причиной неадекватного поведения мужчины стала ссора с сотрудниками АЗС. Дебошира забрали полицейские.

"65-летний мужчина на АЗС пытался совершить поджог имущества данного предприятия. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, установили личность мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции для разбирательств. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — прокомментировали в пресс-службе МВД Тюменской области.