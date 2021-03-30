Хоккеисты "Автомобилиста" продолжают тренировки после вылета из Кубка Гагарина

Хоккеисты "Автомобилиста" продолжают тренировки в Екатеринбурге, несмотря на вылет из Кубка Гагарина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, команда работает в ежедневном режиме в КРК "Уралец". Занятия идут на льду и в тренажерном зале.

К работе с основным составом привлечены хоккеисты и тренеры молодежной команды "Авто". Также участвуют 11 игроков "Горняка", которые присоединились к тренировкам с основой с 29 марта.

Тренировочный процесс команды продолжится до 8 апреля - в этот день "Автомобилист" проведет мероприятие для болельщиков. Его подробности в клубе обещают рассказать позже.

Напомним, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина уральцы уступили в серии против омского "Авангарда" и покинули турнир. Инвесторы и руководство клуба оценили прошедший сезон на "двойку".