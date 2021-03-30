Житель Владимира, обвиненный в интимной переписке со школьницей из ЯНАО, уличен в совращении еще шести детей

30 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ямало-Ненецкий АО
смартфон (2020) | Фото: ptzgovorit.ru

Житель Владимира, обвиненный в интимной переписке со школьницей из ЯНАО, уличен в совращении еще шести детей

Следственный отдел по Новому Уренгою установил причастность жителя Владимира к еще шести перепискам интимного характера с несовершеннолетними из разных регионов страны. До этого, в сентябре прошлого года 35-летнего мужчину обвинили в интимной переписке со школьницей из Нового Уренгоя. В результате обвиняемого заключили под стражу.

Напомним, что о действиях мужчины стало известно в марте 2020 г. жительница Нового Уренгоя обнаружила в телефоне своей малолетней дочери сомнительную переписку со взрослым мужчиной, которая длилась с декабря 2019 г. Последний совершил развратные действия без применения насилия в отношении девочки, всячески склоняя ребенка к развратным действиям. Своими действиями житель Владимира нарушил право потерпевшей на своевременное сексуальное воспитание и нравственное развитие, причинив ей моральный вред и психологическую травму. После задержания мужчину доставили Новый Уренгой для проведения следственных действий.

Расследование уголовного дела продолжается.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Житель Владимира, обвиненный в интимной переписке со школьницей из ЯНАО, уличен в совращении еще шести детей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: педофилия, переписка, младшеклассница, СКР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.09.2020 13:53 Мск Во Владимире задержан мужчина, обвиняемый в интимной переписке с младшеклассницей из ЯНАО

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети