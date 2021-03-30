Житель Владимира, обвиненный в интимной переписке со школьницей из ЯНАО, уличен в совращении еще шести детей

Следственный отдел по Новому Уренгою установил причастность жителя Владимира к еще шести перепискам интимного характера с несовершеннолетними из разных регионов страны. До этого, в сентябре прошлого года 35-летнего мужчину обвинили в интимной переписке со школьницей из Нового Уренгоя. В результате обвиняемого заключили под стражу.

Напомним, что о действиях мужчины стало известно в марте 2020 г. жительница Нового Уренгоя обнаружила в телефоне своей малолетней дочери сомнительную переписку со взрослым мужчиной, которая длилась с декабря 2019 г. Последний совершил развратные действия без применения насилия в отношении девочки, всячески склоняя ребенка к развратным действиям. Своими действиями житель Владимира нарушил право потерпевшей на своевременное сексуальное воспитание и нравственное развитие, причинив ей моральный вред и психологическую травму. После задержания мужчину доставили Новый Уренгой для проведения следственных действий.

Расследование уголовного дела продолжается.