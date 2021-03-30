Главу Верхнеуральского района выберут из шесть кандидатов

Шесть кандидатов на пост главы Верхнеуральского района допущены до голосования. Соответствующее решение было принято на заседании конкурсной комиссии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Напомним, документы на участие в конкурсе на пост главы Верхнеуральского района подали шесть человек: глава района Сергей Айбулатов, мастер Верхнеуральской газовой службы Константин Бухтияров, ведущий инженер участка транспортного обеспечения и весового контроля ОАО ММК "Метиз" Павел Владельщиков, пенсионер Павел Мулюков, безработный житель Челябинска Игорь Москвитин и глава Спасского сельского поселения Андрей Слободянюк.

Конкурсная комиссия допустила всех кандидатов до голосования.

Нового руководителя муниципалитета выберут депутаты 6 апреля.