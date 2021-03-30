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путин школа №7 курган (2012) | Фото: пресс-служба правительства РФ

Путин предупредил о недопустимости превалирования в российских школах детей мигрантов

Путин проводит сегодня встречу с советом при президенте России по межнациональным отношениям. Главной темой стало укрепление общероссийской гражданской идентичности.

"Нет ничего важнее для нашей страны, для любой страны мира, и мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются как раз в этой ключевой сфере – и на Американском континенте, и на Европейском", - отметил глава государства, открывая заседание совета.

"Для успешного решения задач, которые стоят сегодня перед нашей страной, важны не только эффективная экономика и компетентное управление. Для огромной многонациональной России принципиальное, решающее, можно сказать, значение имеют солидарность людей, чувство сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его настоящее и за будущее – то, что принято называть общероссийской идентичностью, гражданским самосознанием", - добавил президент.

Путин также призвал не допустить конфликтов на межнациональной почве в России: "Для разжигания конфликтов провоцируют, как правило, межнациональную и религиозную нетерпимость. Мы в России не допустим агрессивной и неуважительной по отношению к какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности. Не допустим и переноса на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода".

Президент также заявил о необходимости избегать ситуаций, подобных тем, что случались в США и Европе: "Детей-мигрантов в российских школах должно быть столько, чтобы было возможно их адаптировать к языковой среде и не допустить ситуации, как в Европе и США".

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Путин предупредил о недопустимости превалирования в российских школах детей мигрантов

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Теги: мигранты, владимир путин, школы



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