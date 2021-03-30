30 Марта 2021
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ребенок дети отравление больница врач доктор (2011) | Фото:

50 детей отравились в селе на Ставрополье

В селе Марьины Колодцы в Ставропольском крае 50 детей обратились в больницу с симптомами расстройства пищеварения.

Двое из госпитализированы, передает РИА Новости. В селе развернут инфекционный госпиталь.

Ранее в минздраве региона сообщили, что к врачам обратились 39 человек: 15 взрослых и 24 ребенка. Восьми взрослым потребовалась госпитализация.

СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Ранее сообщалось, что шестеро детей из села Сидоры Волгоградской области попали в больницу с неизвестной инфекцией. Предварительный диагноз — вирусная инфекция неясной этиологии.

Детям - от 3 до 11 лет. Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование.

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50 детей отравились в селе на Ставрополье

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Теги: дети, отравление, ставрополье



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