30 Марта 2021
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Газпромнефть – Дорожное строительство (2021) | Фото: Газпром нефть

"Газпром нефть" займется дорожным строительством 

Компания "Газпром нефть" объявила о создании дочернего предприятия "Газпромнефть – Дорожное строительство". Специализированное подразделение в ближайшее время приступит к прокладке дорог на объектах в ХМАО и Тюменской области, а в перспективе планирует получить контракты на строительство региональных и муниципальных дорог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

По словам директора коммерческой дирекции "Газпром нефти" Левана Кадагидзе, открыть новое направление компании позволили опыт битумного бизнеса и накопленные компетенции на стыке нефтепереработки и дорожного строительства.

Газпромнефть – Дорожное строительство(2021)|Фото: Газпром нефть

При прокладке дорог "Газпромнефть – Дорожное строительство" планирует применять собственную технологию "Брит" и методику холодного ресайклинга: измельчать старое асфальтобетонное покрытие и смешивать его со спецдобавками из битумных материалов. Битумы поставят заводы "Газпром нефти" в Вязьме, Рязани и Омске.

"Первые дороги по новой технологии "Брит" будут построены на объектах "Газпром нефти" в ХМАО-Югре и Тюменской области в текущем году, а к 2025 году их общая протяженность составит порядка 350 км", – отметил Леван Кадагидзе.

Сейчас предприятие формирует собственный парк техники. Напомним, о выходе компании на строительный рынок в феврале сообщал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

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"Газпром нефть" займется дорожным строительством 

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Теги: Газпром нефть, дорожное строительство



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