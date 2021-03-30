Товарные знаки Уралвагонзавода признаны лучшими на международном уровне

Товарные знаки Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) отмечены высшими призами Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий "Архимед-2021". Как сообщает пресс-служба УВЗ, золотых медалей удостоены бренды "Т-34 Уралвагонзавод" и "Т-34", серебряной – "Тридцатьчетвёрка".

Компетентное жюри оценивало товарные знаки по таким критериям, как степень защищенности и информированности потребителей, запоминаемость, использование в гражданском обороте и экономическая эффективность. "Т-34" – всемирно узнаваемый бренд. Как и другие наименования спецтехники Уралвагонзавода, он широко используется производителями высокотехнологичных макетов и сборных моделей гражданской и военной техники, сувенирной продукции и игрушек.

Товарные знаки "Т-34 Уралвагонзавод", "Т-34" и "Тридцатьчетвёрка" были зарегистрированы Уралвагонзаводом в 2020 году в канун 100-летия отечественного танкостроения. Всего на нижнетагильском предприятии в настоящий момент – 30 действующих свидетельств на товарные знаки.

Помимо Уралвагонзавода в Международном Салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2021" участвовали и другие предприятия концерна "Уралвагонзавод". Серебряной медали удостоен знак "Мста-С" АО "Уралтрансмаш". Дипломы почтения и благодарности получили АО "Электромашина" и АО "Омсктрансмаш" с товарными знаками "AMASIS" и "Т-80" соответственно.