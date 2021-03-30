30 Марта 2021
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степашин сергей вадимович председатель счетной палаты рф (2009) | Фото: Накануне.ru

Степашин попросил сенаторов быть "аккуратнее с законами": "Запретный плод сладок"

В то время как в одних кабинетах Совета Федерации сегодня одобряли так называемый "закон о просветительской деятельности", в других Мединский, Захарова и Пушков выражали обеспокоенность атаками Запада на историческую правду.
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К дискуссии присоединился и экс-премьер российского правительства, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Он высказал как общие с участниками круглого стола тревоги по поводу атаки на Россию из-за ее самостоятельности, так и достаточно несвойственные трендам мысли.

Например, он напомнил участникам круглого стола, что все знаменитые русские историки, знакомые каждому со школы, писали зачастую далеко не объективные вещи, "работали под руководителя страны, будь то император или еще кто-то".

Также Степашин выразил мнение о том, что российская пропаганда не должна заключаться в работе одного только телеканала RT. "Мы немножко подзакрылись. Санкции, понятно, многих уже никуда не пускают. Надо искать другие формы. Мы можем работать не только через RT", - заявил эксперт.

Также он обратился к сенаторам: "Поаккуратнее, пожалуйста, с законами. Запретный плод всегда сладок. Законы должны быть точными, а не примитивными".

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Степашин попросил сенаторов быть "аккуратнее с законами": "Запретный плод сладок"

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Теги: сергей степашин, история, пропаганда, запад



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