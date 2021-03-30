Житель Копейска устроил заплыв на лодке в луже

В Копейске блогер проплыл на надувной лодке по затопленной улице, передает корреспондент Накануне.RU.

На видео молодой человек рыбачит с надувной лодки в луже. Ролик был снят в районе улиц Кожевникова и Томилова.

В комментариях пользователи интересуются уловом и просят поискать в луже автомобильный номер.

Ранее подобный ролик записали жители челябинского поселка "Никольская роща". На видео местный житель с удочкой плавает по дороге на лодке.

"Не областной город, а какая-то деревня заброшенная, позор!! Почему никого не наказывают??? Никто не несет ответственности?? Кто-то должен быть наказан за это", - возмущаются в комментариях жители.

В пресс-службе администрации Калининского района Челябинска сообщили, что на место лично выезжал заместитель главы района. Вместе с председателем КТОС поселка Никольская роща они провели осмотр подтопленной территории. Подтопление устраняется.