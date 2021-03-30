30 Марта 2021
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Общество Челябинская область
рыбалка в луже (2021) | Фото: vk.com/typical_chelyabinsk

Житель Копейска устроил заплыв на лодке в луже

В Копейске блогер проплыл на надувной лодке по затопленной улице, передает корреспондент Накануне.RU.

На видео молодой человек рыбачит с надувной лодки в луже. Ролик был снят в районе улиц Кожевникова и Томилова.

В комментариях пользователи интересуются уловом и просят поискать в луже автомобильный номер.

Ранее подобный ролик записали жители челябинского поселка "Никольская роща". На видео местный житель с удочкой плавает по дороге на лодке.

"Не областной город, а какая-то деревня заброшенная, позор!! Почему никого не наказывают??? Никто не несет ответственности?? Кто-то должен быть наказан за это", - возмущаются в комментариях жители.

рыбалка в луже(2021)|Фото: vk.com/typical_chelyabinsk

В пресс-службе администрации Калининского района Челябинска сообщили, что на место лично выезжал заместитель главы района. Вместе с председателем КТОС поселка Никольская роща они провели осмотр подтопленной территории. Подтопление устраняется.

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Житель Копейска устроил заплыв на лодке в луже

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Теги: рыбалка, лужа, снег, администрация Копейска,



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